Суддя «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво показав розбите скло у своїй квартирі у багатоповерхівці в Києві, пише Politeka.net.

«Ось тобі і добрий день. Як думаете, що сталося?», - звернувся Ектор Хіменес-Браво до підписників на його сторінку в Інстаграм, демонструючи розбите вікно.

Суддя «Мастер Шеф» також зазначив, що скло розбите зовсім не внаслідок удару камінцем.

«Камінець на це поверх точно б не долетів», - запевнив Ектор Хіменес-Браво.

За словами судді «Мастер Шеф», це сталося вночі, коли Київ пережив нову масштабну атаку ворожих дронів. Нагадаємо, у ніч на 25 листопада був знищений 71 ударний БпЛА, які запустили російські окупанти.

«Мій дім тоді тремтів від звуків вибухів, одна з частинок потрапила у вікно. Це був просто жах для всього Києва і не тільки для Києва, а й для всієї області, всієї України… Але я розумію, що це дрібниці життя порівняно з пошкодженими будинками, дитячим садком…. Але усвідомлення того, що частинка дрону потрапила в твою спальню… Жах», - розповів Ектор Хіменес-Браво.

Суддя «Мастер Шеф» також припустив, що багато людей забули, що в Україні триває війна.

«У нас тут війна і це жах. Тому кожному потрібно, кожен день допомогати. Один одному, ЗСУ, сусіду, друзям. Треба помогати, будь ласка… Сьогодні для мене був тільки шматочок дрону, але є дуже багато людей, які страждають від війни. Від ракет. Допомогайте один одному», - закликав Ектор Хіменес-Браво.

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