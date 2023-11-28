Суддя «Мастер Шеф» Ектор Хіменес-Браво показав розбите скло у своїй квартирі у багатоповерхівці в Києві, пише Politeka.net.

«Ось тобі і добрий день. Як думаете, що сталося?», - звернувся Ектор Хіменес-Браво до підписників на його сторінку в Інстаграм, демонструючи розбите вікно.

Суддя «Мастер Шеф» також зазначив, що скло розбите зовсім не внаслідок удару камінцем.

«Камінець на це поверх точно б не долетів», - запевнив Ектор Хіменес-Браво.

За словами судді «Мастер Шеф», це сталося вночі, коли Київ пережив нову масштабну атаку ворожих дронів. Нагадаємо, у ніч на 25 листопада був знищений 71 ударний БпЛА, які запустили російські окупанти.

квартира судді "Мастер Шеф" Ектора

квартира судді "Мастер Шеф" Ектора

«Мій дім тоді тремтів від звуків вибухів, одна з частинок потрапила у вікно. Це був просто жах для всього Києва і не тільки для Києва, а й для всієї області, всієї України… Але я розумію, що це дрібниці життя порівняно з пошкодженими будинками, дитячим садком…. Але усвідомлення того, що частинка дрону потрапила в твою спальню… Жах», - розповів Ектор Хіменес-Браво.

Суддя «Мастер Шеф» також припустив, що багато людей забули, що в Україні триває війна.

«У нас тут війна і це жах. Тому кожному потрібно, кожен день допомогати. Один одному, ЗСУ, сусіду, друзям. Треба помогати, будь ласка… Сьогодні для мене був тільки шматочок дрону, але є дуже багато людей, які страждають від війни. Від ракет. Допомогайте один одному», - закликав Ектор Хіменес-Браво.

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