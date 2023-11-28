Судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво показал разбитое окно в в своей квартире в многоэтажке в Киеве, пишет Politeka.net.

"Вот тебе и добрый день. Как думаете, что произошло?", - обратился Эктор Хименес-Браво к подписчикам на его страницу в Инстаграм, демонстрируя разбитое окно.

Судья «Мастер Шеф» также отметил, что стекло разбито вовсе не в результате удара камнем.

«Камень на этот этаж точно бы не долетел», - заверил Эктор Хименес-Браво.

По словам судьи «Мастер Шеф», это произошло ночью, когда Киев пережил новую масштабную атаку вражеских дронов. Напомним, в ночь на 25 ноября был уничтожен 71 ударный БпЛА, запущенный российскими оккупантами.

«Мой дом тогда трясся от звуков взрывов, одна из частиц попала в окно. Это был просто ужас для всего Киева и не только для Киева, но и для всей области, всей Украины… Но я понимаю, что это пустяки жизни по сравнению с поврежденными домами, детским садом…. Но осознание того, что частица дрона попала в твою спальню… Ужас», – рассказал Эктор Хименес-Браво.

Судья «Мастер Шеф» также предположил, что многие забыли, что в Украине идет война.

«У нас здесь война и это ужас. Потому каждому нужно, каждый день помогать. Друг другу, ВСУ, соседу, друзьям. Надо помогать, пожалуйста… Сегодня для меня был только кусочек дрона, но есть очень много людей, которые страдают от войны. От ракет. Помогайте друг другу», – призвал Эктор Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Новый сезон "Мастер Шеф" – первые подробности со съемочной площадки и кто будет судьями.

51-летний Эктор Хименес-Браво рассказал о пополнении в семье.

Оборвалась жизнь любимца зрителей "Мастер Шеф" – что произошло.