Команда «Мастер Шеф» повідомила трагічну новину, яка приголомшила і учасників кулінарного проєкту, і глядачів.

Обірвалося життя колишнього учасника «Мастер Шеф», пише Politeka.net з посиланням на повідомлення команди проєкту.

Мова йде про Миколу Молокова - інструктора у полку Калиновського та «Азов», колишнього учасника кулінарного проєкту «МастерШеф».

Серце Миколи Молокова зупинилося на 72-му році життя.

«Микола Молоков мав українське громадянство і відстоював незалежність України з 2014 року — спочатку інструктором з виживання у полку «Азов», а під час повномасштабного вторгнення росії в Україну доєднався до складу білоруського полку імені Кастуся Калиновського. Він був найстаршим бійцем у складі полку, спеціалізувався на військовій розвідці та вчив бійців навичкам виживання, мав позивний «МММ»», - йдеться у повідомленні.

Глядачі пам’ятають Миколу, як учасника шостого сезону «Мастер Шеф». Тоді його прозвали «енерджайзером».

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого», - зазначили в «Мастер Шеф».

Глядачів та інших учасників «Мастер Шеф» сколихнула ця новина. Вони висловлюють співчуття родині Миколи, дякують бійцю за захист України.

«Класний чоловʼяга був, шкода! Дяка йому! Вічна пам’ять»,

«Вічна пам’ять герою та царство небесне»,

«МММ - так ми називали його на МастерШеф - це була порядна, проста і дуже щира людина, завжди вмів зарядити своїм позитивом і емоціями всіх інших. Лети душа МММ, туди де немає ні болю, ні печалі, ні зла!В наших спогадах Ви будете завжди!»,

«Був іскоркою 6 сезона . Вічна памʼять»,

«Вічна пам'ять, він був доброю людиною»,

«Дуже шкода, веселий і позитивний, порядний»,

«Вболівав за нього у 6 сезоні», - пишуть глядачі «Мастер Шеф».

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