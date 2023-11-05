У сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська повідомила про загибель свого друга-військовослужбовця.

Ще влітку Мартиновська збирала кошти на автівку для Євгена та його бригади.

"Якщо машинка виживе і я теж, то прокачу)))", — жартував тоді захисник.

"Жека не вижив. Я вкотре проклинаю цю війну. Проклинаю. Ненавиджу", — заявила Ольга Мартиновська.

Мама героя повідомила зірці "Мастер Шеф", що Євген загинув 29 жовтня.

"Жек, так не чесно. Влітку отримав поранення і лікувався в Києві. Дуже просив книгу для мами. Він один син. Ми говорили про все. І він казав, як не хочеться йти знов на війну. Як хочеться жити, просто спокійно пожити. Казав, що їм там на фронті здається, що вона безкінечна ця війна, що краю не видно...", — пише Ольга Мартиновська.

За тиждень до трагедії Ольга Мартиновська переписувалася з Євгеном, вони планували зустрітися в Києві.

"Ми так і не зустрілися. За тиждень після переписки, 29.10 він загинув. Не відкладайте життя і своїх людей на потім", — наголосила Ольга Мартиновська.

Раніше Ольга Мартиновська в інтерв'ю Аліні Доротюк зізналася, що її троюрідний брат з рф вступив до лав російських окупаційних військ і випускає ракети по Україні. За словами зірки "Мастер Шеф", на початку повномасштабного вторгнення її батько намагався достукатися до родича, але безрезультатно.

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