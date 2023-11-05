В сторис на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская сообщила о гибели своего друга-военнослужащего.

Еще летом Мартыновская собирала средства на автомобиль для Евгения и его бригады.

"Если машинка выживет и я тоже, то прокачу)))", - шутил тогда защитник.

"Жека не выжил. Я еще раз проклинаю эту войну. Проклинаю. Ненавижу", — заявила Ольга Мартыновская.

Мама героя сообщила звезде "Мастер Шеф", что Евгений погиб 29 октября.

"Жек, так не честно. Летом получил ранение и лечился в Киеве. Очень просил книгу для мамы. Он один сын. Мы говорили обо всем. И он говорил, как не хочется идти снова на войну. Как хочется жить, просто спокойно пожить. Говорил, что им там на фронте кажется, что она бесконечная эта война, что края не видно...", - пишет Ольга Мартыновская.

За неделю до трагедии Ольга Мартыновская переписывалась с Евгением, они планировали встретиться в Киеве.

"Мы так и не встретились. Через неделю после переписки, 29.10 он погиб. Не откладывайте жизнь и своих людей на потом", - подчеркнула Ольга Мартыновская.

Ранее Ольга Мартыновская в интервью Алине Доротюк призналась, что ее троюродный брат из рф вступил в ряды российских оккупационных войск и выпускает ракеты по Украине. По словам звезды "Мастер Шеф", в начале полномасштабного вторжения ее отец пытался достучаться до родственника, но безрезультатно.

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