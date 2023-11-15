Оборвалась жизнь бывшего участника "Мастер Шеф", пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение команды проекта.

Речь идет о Николае Молокове – инструкторе в полку Калиновского и «Азов», бывшем участнике кулинарного проекта «МастерШеф».

Сердце Николая Молокова остановилось на 72-м году жизни.

«Николай Молоков имел украинское гражданство и отстаивал независимость Украины с 2014 года — сначала инструктором по выживанию в полку «Азов», а во время полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к белорусскому полку имени Кастуся Калиновского. Он был старейшим бойцом в составе полка, специализировался на военной разведке и учил бойцов навыкам выживания, имел позывной «МММ»», - говорится в сообщении.

Зрители помнят Николая как участника шестого сезона «Мастер Шеф». Тогда его прозвали "Энерджайзером".

«Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», - отметили в «Мастер Шеф».

Зрителей и других участников «Мастер Шеф» всколыхнула эта новость. Они выражают соболезнования семье Николая, благодарят бойца за защиту Украины.

«Классный муж был, жалко! Благодарю его! Вечная память»,

«Вечная память герою и царство небесное»,

«МММ – так мы называли его на МастерШеф – это был порядочный, простой и очень искренний человек, всегда умел зарядить своим позитивом и эмоциями всех остальных. Лети душа МММ, туда где нет ни боли, ни печали, ни зла! В наших воспоминаниях Вы будете всегда!»,

«Был искоркой 6 сезона. Вечная память»,

«Вечная память, он был добрым человеком»,

«Очень жаль, веселый и положительный, порядочный»,

«Болел за него в 6 сезоне» , - пишут зрители «Мастер Шеф».

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