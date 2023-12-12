Участников «Мастер Шеф» становится все меньше, пишет Politeka.net.

В новом выпуске главную телевизионную кухню оставил Николай Петровский, и это не понравилось многим зрителям. Мол, на проекте остались те, кто действительно должен был уйти вместо Николая. Также зрители возмущены поведением участников «Мастер Шеф», претендующих на победу.

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Настоящие взрывы эмоций произошли, когда на странице «Мастер Шеф» в Инстаграм появились фото кулинаров и напоминание о том, что «Мастер Шеф» приближается к финалу. Зрители обвиняют участников в хитрости, подлости, недостойном поведении.

Некоторые из зрителей «Мастер Шеф» даже отмечают, что это первый сезон, когда они не за кого не болеют.

«Сезон интересно начался, но терки и обливание грязью друг друга – это просто отвратительно»,

«Первый сезон, где столько грязи друг на друга... Только Валерия и Илья пока не потеряли достоинства и человечности»,

«Омерзительный сезон, первый раз все равно, кто выиграет»,

«Победы желаю только Валерии, но предчувствие, что ее просто сольют»,

«Только не роман и виктория. Они вообще не люди»,

«Первый сезон в котором нет желания смотреть финал», - возмущаются зрители «Мастер Шеф», выражая также надежду на то, что в новом сезоне участники будут более человечными.

Кстати, съемки нового сезона "Мастер Шеф" уже стартовали. Известно, что судьями будут как всегда Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

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