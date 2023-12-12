Двенадцатый сезон «Мастер Шеф» близится к финалу и вокруг шоу кипят страсти и бурные эмоции.

Участников «Мастер Шеф» становится все меньше, пишет Politeka.net.

В новом выпуске главную телевизионную кухню оставил Николай Петровский, и это не понравилось многим зрителям. Мол, на проекте остались те, кто действительно должен был уйти вместо Николая. Также зрители возмущены поведением участников «Мастер Шеф», претендующих на победу.





Настоящие взрывы эмоций произошли, когда на странице «Мастер Шеф» в Инстаграм появились фото кулинаров и напоминание о том, что «Мастер Шеф» приближается к финалу. Зрители обвиняют участников в хитрости, подлости, недостойном поведении.

Некоторые из зрителей «Мастер Шеф» даже отмечают, что это первый сезон, когда они не за кого не болеют.

«Сезон интересно начался, но терки и обливание грязью друг друга – это просто отвратительно»,

«Первый сезон, где столько грязи друг на друга... Только Валерия и Илья пока не потеряли достоинства и человечности»,

«Омерзительный сезон, первый раз все равно, кто выиграет»,

«Победы желаю только Валерии, но предчувствие, что ее просто сольют»,

«Только не роман и виктория. Они вообще не люди»,

«Первый сезон в котором нет желания смотреть финал», - возмущаются зрители «Мастер Шеф», выражая также надежду на то, что в новом сезоне участники будут более человечными.

Кстати, съемки нового сезона "Мастер Шеф" уже стартовали. Известно, что судьями будут как всегда Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Последние новости Украины:

Закулисье "Мастер Шеф": чего никогда не показывают зрителям.

Дом Эктора из "Мастер Шеф" попал под атаку дронов – фото последствий.

Также сообщалось, что Эктор Хименес-Браво рассказал о пополнении в семье.