Зйомки нового сезону «Мастер Шеф» вже стартували, в Мережі з’явилися перші подробиці і цікави кадри з залаштунків проєкту.

Невеличку екскурсію залаштунками «Мастер Шеф» провела для глядачів переможниця третього сезону, а тепер суддя і відома шеф-кухарка Ольга Мартиновська, пише Politeka.net.

Зокрема, Мартиновська показала на своїй сторінці в Інстаграм, як виглядають гримерки Володимира Ярославського, Ектора Хіменеса-Браво і її.

За словами Мартиновської, у Ектора гримерка велика.

«Десь біля 20 метрів халабуда. Норм для солідного чоловіка. Плюс з ним зазвичай ще два песика тут живе», - розповіла суддя «Мастер Шеф» про свого колегу.

Немаленького розміру і гримерка Володимира Ярославського.

«У Вовчика гримерка, як моя квартира, де ми живемо з Вірою. Але є плюси – в мене найтепліше», - зазначила Ольга Мартиновська, показуючи гримерку судді «Мастер Шеф» і шеф-кухаря.

А от у Мартиновської гримерка наменьшого розміру. Її суддя «Мастер Шеф» називає своєю «маленькою теплою хаткою». За словами Мартиновської, тут вона проведе наступні три місяці.

«Я стягую сюди все можливе, щоб почуватися як вдома», - зізналася Ольга Мартиновська.

Додамо, раніше Володимир Ярославський, розповідаючи про старт зйомок нового сезону «Мастер Шеф» повідомив, що над проєктом працює приблизно вісімдесят людей.

Їх Ярославський називає великою родиною «Мастер Шеф».

Також Ярославський розповів, що глядачі побачать суддів у нових кітелях – у Ярославського сірого кольору, у Ектора чорний, а у Ольги Мартиновської жовтенький.

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Також повідомлялось, що Ектор Хіменес-Браво розповів про поповнення в сім'ї.

Крім того, Politeka.net писала про меню Ольги Мартиновської - що насправді їсть суддя "Мастер Шеф".