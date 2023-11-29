Съемки нового сезона «Мастер Шеф» уже стартовали, в Сети появились первые подробности и интересные кадры закулисья проекта.

Небольшую экскурсию по закулисью «Мастер Шеф» провела для зрителей победительница третьего сезона, а теперь судья и известная шеф-повар Ольга Мартыновская, пишет Politeka .net.

В частности, Мартыновская показала на своей странице в Инстаграм, как выглядят гримерки Владимира Ярославского, Эктора Хименеса-Браво и ее.

По словам Мартыновской, у Эктора гримерка большая.

«Где-то около 20 метров халабуда. Норм для солидного мужчины. Плюс с ним обычно еще две собачки здесь живет», - рассказала судья «Мастер Шеф» о своем коллеге.

Немаленького размера и гримерка Владимира Ярославского.

«У Вовчика гримерка, как моя квартира, где мы живем с Верой. Но есть плюсы – у меня теплее всего», - отметила Ольга Мартыновская, показывая гримерку судьи «Мастер Шеф» и шеф-повара.

А вот у Мартыновской гримерка меньшего размера. Ее судья «Мастер Шеф» называет своей «маленькой теплой хаткой». По словам Мартыновской, здесь она проведет следующие три месяца.

«Я стягиваю сюда все возможное, чтобы чувствовать себя как дома», – призналась Ольга Мартыновская.

Ранее Владимир Ярославский, рассказывая о старте съемок нового сезона «Мастер Шеф» сообщил, что над проектом работает примерно восемьдесят человек.

Их Ярославский называет большой семьей "Мастер Шеф".

Также Ярославский рассказал, что зрители увидят судей в новых кителях – у Ярославского серого цвета, у Эктора черный, а у Ольги Мартыновской желтенький.

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Также сообщалось, что Эктор Хименес-Браво рассказал о пополнении в семье.

Кроме того, Politeka.net писала о меню Ольги Мартыновской - что на самом деле ест судья "Мастер Шеф".