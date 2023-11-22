Суддя «Мастер Шеф» Ольга Мартиновська, здивувала, зізнавшись, що м’ясо з’являється на її столі всього один раз на тиждень, пише Politeka.net.

А от рибу Ольга Мартиновська вживає трохи частіше – 2-3 рази на тиждень.

«Решта раціону овочі», - зазначила Ольга Мартиновська.

Зазначимо, що регулярне споживання червоного м’яса дійсно шкідливе для здоров’я. Все через його насиченість жиром.

Це, зокрема, сприяє розвитку раку молочної залози, шлунка, сечового міхура. Через надмірне вживання червоного м’яса можуть виникнути гіпертонія, артрит і багато інших захворювань.

За словами лікарів-дієтологів їсти червоне м’ясо потрібно від одного разу на тиждень до одного разу на місяць. А людям старше 60 років взагалі від нього краще відмовитись.

Червоне м'ясо також не варто їсти людям з метаболічними хворобами, захворюваннями системи виділення, а також тим, хто має проблеми з холестерином і серцево-судинною системою

Лікарі також стверджують, що переважання в раціоні червоного м'яса веде до скорочення тривалості життя.

Втім слід пам’ятати, що м'ясо є джерелом важливого для людини тваринного білка, який містить велику кількість амінокислот, необхідних для життєвих процесів. Тож м’ясо слід замінити птицею, рибою, грибами, соєвими продуктами, зокрема сиром тофу.

«Поєднання грибів та сої може в якісь дні замінювати вам м'ясо. Також варто звернути увагу на рибу та морепродукти, там білок практично ідентичний м'ясному», - радять лікарі-дієтологи.

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