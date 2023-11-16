Страва за рецептом Ольги Мартиновської допоможе урізноманітнити меню, особливо у дні посту.

Різдвяний пост у християн східного обряду розпочався 15 листопада, нагадує Politeka.net.

Для тих, хто дотримується посту, може стати у нагоді один із рецептів відомого ресторатора та судді «Мастар Шеф» Ольги Мартиновської.

«Це ще один секрет, який допоможе вам урізноманітнити ваш щоденний раціон. Рецепт чудової страви з цибулі - прямо з Франції», - говорила про цей рецепт пісної страви Ольга Мартиновська.

Для приготування цієї пісної страви за рецептом Ольги Мартиновської знадобляться такі інгредієнти: цибуля різних сортів - 1 кг (порей, ріпчаста, червона, шалот), олія - ​​500 г, біле вино - 100 мл, овочевий бульйон - 1-1,5 л , цукор - 20 г, сир тофу та сіль за смаком.

До супу можна буде додати хлібці чи грінки.

Для приготування пісного цибулевого супу за рецептом Ольги Мартиновської необхідно нарізати цибулю пір'ям і протушкувати на олії до легкого золотистого кольору 15-20 хвилин.

Потім необхідно додати вино, сіль та цукор. Продовжуємо тушкувати близько 20 хвилин – до випаровування вина.

Наступний крок – додаємо овочевий бульйон та варимо на повільному вогні під кришкою ще 20 хвилин.

Тофу обсмажуємо з усіх боків, кладемо на грінки і додаємо прямо в суп.

«Цибулевий суп – це французька класика. Напевно перше, що в мене запитують мої друзі та шанувальники, які їдуть до Парижа: «Де можна поїсти смачний цибулевий суп?». І справді непросто знайти його смачний, бо сьогодні його стали пюрувати, додавати якісь сухі бульйони для наваристості», - розповідала Ольга Мартиновська на своєму YouTube-каналі "Оля куховарить".

Традиційний цибулевий суп готується на яловичому насиченому бульйоні, проте суддя "Мастер Шеф" відеозмінила рецепт для тих, хто не їсть м'яса.

Нагадаємо, Різдвяний пост триватиме до 24 грудня. Під час Різдвяного посту слід відмовитися від їжі тваринного походження - м'яса, птиці, молочних продуктів і яєць, але все ж таки цей пост не такий суворий, як Великий або Успенський.

Цьогорічна дата початку Різдвяного посту змінилася, оскільки Православна церква України перейшла на новий юліанський календар.

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