Блюдо по рецепту Ольги Мартыновской поможет разнообразить меню, особенно в дни поста.

Рождественский пост у христиан восточного обряда начался 15 ноября, напоминает Politeka.net.

Для тех, кто придерживается поста может пригодиться один из рецептов известного ресторатора и судьи «Мастар Шеф» Ольги Мартыновской.

«Это еще один секрет, который поможет вам разнообразить ваш ежедневный рацион. Рецепт отличного блюда из лука - прямиком из Франции», - говорила об этом рецепте постного блюда Ольга Мартыновская.

Для приготовления этого постного блюда по рецепту Ольги Мартыновской понадоябтся такие ингредиенты: лук разных сортов - 1 кг (порей, репчатый, красный, шалот), растительное масло – 500 г, белое вино – 100 мл, овощной бульон - 1-1,5 л, сахар - 20 г, сыр тофу и соль по вкусу.

К супу можно будет добавить хлебцы или гренки.

Для приготовления постного лукового супа по рецепту Ольги Мартыновской необходимо лук нарезать перьями и протушить на растительном масле до легкого золотистого цвета 15-20 минут.

Затем необходимо добавить вино, соль и сахар. Продолжаем тушить около 20 минут – до испарения вина.

Следующий шаг – добавляем овощной бульон и варим на медленном огне под крышкой еще 20 минут.

Тофу обжариваем со всех сторон, кладем на гренки и добавляем прямо в суп.

«Луковый суп – это французская классика. Наверное первое, что у меня спрашивают друзья мои и поклонники, которые едут в Париж: «Где можно поесть вкусный луковый суп?» И действительно непросто найти его вкусный, потому что сегодня его стали пюрировать, добавлять какие-то сухие бульоны для наваристости», - рассказывала Ольга Мартыновская на своем YouTube-канале "Оля куховарит".

Традиционный луковый суп готовится на говяжьем насыщенном бульойне, однако судья "Мастер Шеф" видеоизменила рецепт для тех, кто не ест мяса.

Напомним, Рождественский пост продлится до 24 декабря. Во время Рождественского поста следует отказаться от пищи животного происхождения - мяса, птицы, молочных продуктов и яиц, но все же этот пост не такой строгий, как Великий или Успенский.

В этом году дата начала Рождественского поста изменилась, поскольку Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь.

Последние новости Украины:

Оборвалась жизь любимца зрителей "Мастер Шеф".

Также сообщалось, что Ольга Мартыновская поделилась простым рецептом популярного десерта.

Вкуснее, чем шарлотка - фантастический и простой рецепт пирога от Тины Кароль.