Судья «Мастер Шеф»Ольга Мартыновская, удивила, признавшись, что мясо появляется на ее столе всего один раз в неделю, пишет Politeka.net.

А вот рыбу Ольга Мартыновская употребляет немного чаще – 2-3 раза в неделю.

«Остальной рацион - овощи», - отметила Ольга Мартыновская.

Отметим, что регулярное потребление красного мяса действительно вредно для здоровья. Все из-за его насыщенности жиром.

Это, в частности, способствует развитию рака молочной железы, желудка, мочевого пузыря. Из-за чрезмерного употребления красного мяса могут возникнуть гипертония, артрит и многие другие заболевания.

По словам врачей-диетологов, есть красное мясо нужно от одного раза в неделю до одного раза в месяц. А людям старше 60 лет вообще от него лучше отказаться.

Красное мясо также не стоит есть людям с метаболическими болезнями, заболеваниями системы выделения, а также тем, кто испытывает проблемы с холестерином и сердечно-сосудистой системой.

Врачи также утверждают, что преобладание в рационе красного мяса ведет к сокращению продолжительности жизни.

Впрочем, следует помнить, что мясо является источником важного для человека животного белка, содержащего большое количество аминокислот, необходимых для жизненных процессов. Поэтому мясо следует заменить птицей, рыбой, грибами, соевыми продуктами, в частности, сыром тофу.

«Сочетание грибов и сои может в какие-то дни заменять вам мясо. Также стоит обратить внимание на рыбу и морепродукты, там белок практически идентичен мясному», - советуют врачи-диетологи.

Последние новости Украины:

Ольга Мартыновская дала элементарный рецепт минтая.

Ранее Ольга Мартыновская дала рецепт известного салата в новом варианте.

Также сообщалось, что Ольга Мартыновская поделилась простым рецептом популярного десерта.