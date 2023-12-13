Уряд анонсував грошову допомогу у підготовці до зими для багатьох українців. Зокрема, розглядається ініціатива щодо додаткової грошової допомоги взимкуу розмірі 6600 гривень на кожну дитину.

Про це повідомляється на веб-порталі Уряду.

ООН надала понад 1,9 мільярда доларів на грошову допомогу громадянам України минулого року.

Для того, щоб фінансова допомога спрямовувалася до найбільш нужденних мешканців країни, Міністерство соціальної політики формує списки громадян, які перебувають у найскладніших умовах, і партнери реалізують грошову допомогу цим родинам.

У грудні уряд анонсував запуск спільного проєкту Міністерства соціальної політики та Дитячого фонду ООН UNICEF, в рамках якого малозабезпечені сім'ї з трьома чи більше дітьми, а також сім'ї з дітьми-інвалідами, отримають грошову допомогу на підготовку до зими.

Заплановано виділити 333 мільйони гривень грошової допомоги для мешканців визначених районів Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

Грошова допомога передбачена на три місяці у розмірі 3600 гривень на місяць на кожного члена сім'ї та додатково 6660 гривень на кожну дитину. Проєкт має за мету надати грошову допомогу 5 тисячам сімей.

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