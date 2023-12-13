Правительство анонсировало денежную помощь в подготовке к зиме для многих украинцев. В частности, рассматривается инициатива о дополнительной денежной помощи зимой в размере 6600 гривен на каждого ребенка.

Об этом сообщается на веб-портале Правительства.

ООН предоставила более 1,9 миллиарда долларов на денежную помощь гражданам Украины в прошлом году.

Для того чтобы финансовая помощь направлялась к нуждающимся жителям страны, Министерство социальной политики формирует списки граждан, находящихся в самых сложных условиях, и партнеры реализуют денежную помощь этим семьям.

В декабре правительство анонсировало запуск совместного проекта Министерства социальной политики и Детского фонда ООН UNICEF, в рамках которого малообеспеченные семьи с тремя или более детьми, а также семьи с детьми-инвалидами, получат денежную помощь на подготовку к зиме. .

Запланировано выделить 333 миллиона гривен денежной помощи жителям определенных районов Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Денежная помощь предусмотрена на три месяца в размере 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи и дополнительно 6660 гривен на каждого ребенка. Проект имеет целью предоставить денежную помощь 5 тысячам семей.

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