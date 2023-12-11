Зміни щодо виплат грошової допомоги відбудуться з 1 лютого, у Міністерстві соціальної політики України попередили, що саме трапиться і кого погані новини все ж таки можуть оминути.

Виплати грошової допомоги на проживання – один з важливих інструментів підтримки ВПО, але з 1 лютого відбудуться зміни, пише Politeka.net з посиланням на Мінсоцполітики.

Зазначається, що частина ВПО з 1 лютого не отримуватимуть такої грошової допомоги.

У зв’язку з цим було розробено проєкт постанови, що дозволить продовжити виплату грошової допомоги на проживання для ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 р. і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 р.

Механізм грошових виплат виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин.

Зазначається, що документ пропонує продовжити виплати грошової допомоги для ВПО пенсійного віку та тих, які обʼєктивно не мають можливості працевлаштуватися.

Наприклад, через те, що в громаді не працюють школи та дитячі садочкию

«Така допомога буде поєднуватися з наданням важливих соціальних послуг (передусім, послуг із догляду за дітьми, таких як «муніципальна няня»)», - підкреслили в Мінсоцполітики щодо грошової допомоги.

Крім того, у документі пропонується переглянути призначення грошової допомогти малозабезпеченим.

Частина ВПО з 1 лютого більше не отримуватимуть грошової допомоги.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з лютого наступного року зменшиться кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують грошову допомогу.

«Згідно зі змінами до законодавства з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО! Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб!», - казав Лубінець, підкреслюючи, що не згоден зі змінами.

Зазначимо, велика кількість отримувачів грошової допомоги як внутрішньо переміщені особи живуть тільки на ці кошти, оскільки не знайшли роботу або вона погано оплачувана.

Нагадаємо, що з 1 лютого припиняють виплати таким категоріям ВПО: людина придбала транспортний засіб, що підлягає реєстрації, з року випуску якого минуло менш як п’ять років (крім мопеда або причепа) або здійснила покупку на суму, що перевищує 100 тисяч гривень.

Також виплата грошової допомоги припиниться, якщо людина має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики, строк погашення яких настав або визначений моментом пред’явлення вимоги, на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень.

Грошової допомоги також позбавлять, якщо людина здійснила операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти, а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень або ж має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташовані на територіях, не включених до переліку територій, або на територіях, включених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.

Також виплата грошової допомоги припиниться, якщо особа перебувала та після переміщення перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті тощо або ж особа перебувала та після переміщення перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) спрямування.

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