Изменения по выплатам денежной помощи произойдут с 1 февраля, в Министерстве социальной политики Украины предупредили, что именно случится и кого плохие новости все же могут обойти.

Выплаты денежной помощи на проживание – один из важных инструментов поддержки ВПЛ, но с 1 февраля произойдут изменения, пишет Politeka.net со ссылкой на Минсоцполитики.

Отмечается, что часть ВПЛ с 1 февраля не будут получать такую ​​денежную помощь.

В связи с этим был разработан проект постановления, которое позволит продлить выплату денежной помощи на проживание для ВПЛ, получавших его до 1 августа 2023 г. и период выплат для которых завершается в конце января 2024 г.

Механизм денежных выплат будет сочетаться с другими механизмами поддержки семей.

Отмечается, что документ предлагает продолжить выплаты денежной помощи для ВПЛ пенсионного возраста и тех, кто объективно не имеет возможности трудоустроиться.

Например, потому, что в общине не работают школы и детские садики.

«Такая помощь будет сочетаться с предоставлением важных социальных услуг (прежде всего услуг по уходу за детьми, таких как «муниципальная няня»)», - подчеркнули в Минсоцполитики относительно денежной помощи.

Кроме того, в документе предлагается пересмотреть назначение денежной помощи малоимущим.

Часть ВПЛ с 1 февраля больше не будут получать денежную помощь.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с февраля следующего года уменьшится количество внутренне перемещенных лиц, получающих денежную помощь.

«Согласно изменениям в законодательство с 1 февраля денежную помощь будет получать более 170 тысяч ВПЛ! Сейчас она получает 2,6 млн ВПЛ из официально зарегистрированных более 4,9 млн человек!», - говорил Лубинец, подчеркивая, что не согласен с изменениями.

Отметим, большое количество получателей денежной помощи как внутренне перемещенные лица живут только на эти средства, поскольку не нашли работу или она плохо оплачивается.

Напомним, что с 1 февраля прекращают выплаты следующим категориям ВПЛ: человек приобрел транспортное средство, подлежащее регистрации, с года выпуска которого прошло менее пять лет (кроме мопеда или прицепа) или совершил покупку на сумму, превышающую 100 тысяч гривен.

Также выплата денежной помощи прекратится, если человек имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, превышающей 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа, срок погашения которых наступил или определен моментом предъявления требования, на общую сумму, что превышает 100 тысяч гривен.

Денежной помощи также лишат, если человек совершил операции по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен или имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенные на территориях, не включенных в перечень территорий или на территориях, включенных в перечень территорий, в отношении которых определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

Также выплата денежной помощи прекратится, если лицо находилось и после перемещения находится на полном государственном содержании в доме ребенка, детском доме, детском доме-интернате и тд. или находилось и после перемещения находится на полном государственном обеспечении в школе-интернате, учреждении специализированного образования военного (военно-спортивного) направления.

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