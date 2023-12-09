Надана грошова допомога надається одноразово і повинна бути повернута. Існує лише три випадки, коли гроші повертати не треба.

В Україні запроваджено можливість отримати грошову допомогу для працездатних членів малозабезпечених сімей, які мають намір створити власний бізнес.

Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики, ці особи можуть отримати до 100,5 тис. гривень для розвитку свого підприємства.

Надана грошова допомога надається одноразово і повинна бути повернута. Зазначена сума може використовуватися для придбання матеріалів та обладнання, необхідних для розпочатку власної справи. Оплата проводиться безготівковим методом, і це є безвідсотковим кредитом на термін трьох років.

Повернення грошової допомоги передбачено протягом 30 календарних днів після завершення трьохрічного періоду, починаючи з моменту отримання коштів. Повернення може бути здійснено як одноразово, так і частинами.

Сума повертання грошової допомоги зменшується на суму сплачених податків, єдиного внеску та зборів. При цьому підприємці можуть відмовитися від повернення коштів, якщо сума сплачених податків, єдиного внеску та зборів перевищує розмір наданої грошової допомоги.

Також повертати гроші не треба буде, якщо протягом першого року після отримання грошової допомоги особі вдалося працевлаштувати принаймні двох осіб з малозабезпечених сімей протягом не менше ніж двох років.

Для отримання грошової допомоги необхідно подати заяву, бізнес-план та довідку про несудимість. Також слід представити інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухомість та витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна для підтвердження наявності чи відсутності обтяжень майна.

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