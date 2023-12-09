Оказанная денежная помощь оказывается единовременно и должна быть возвращена. Есть только три случая, когда деньги возвращать не надо.

В Украине введена возможность получить денежную помощь для трудоспособных членов малообеспеченных семей, намеренных создать собственный бизнес.

Согласно информации Министерства социальной политики, эти лица могут получить до 100,5 тыс. гривен для развития своего предприятия.

Оказанная денежная помощь оказывается единовременно и должна быть возвращена. Указанная сумма может использоваться для приобретения материалов и оборудования, необходимых для начала собственного дела. Оплата производится безналичным методом, и это беспроцентный кредит на срок трех лет.

Возврат денежной помощи предусмотрен в течение 30 календарных дней после завершения трехлетнего периода, начиная с момента получения средств. Возврат может быть осуществлен как однократно, так и частями.

Сумма возврата денежной помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, единого взноса и сборов. При этом предприниматели могут отказаться от возврата денежных средств, если сумма уплаченных налогов, единого взноса и сборов превышает размер предоставленной денежной помощи.

Также возвращать деньги не нужно будет, если в течение первого года после получения денежной помощи лицу удалось трудоустроить по крайней мере двух человек из малообеспеченных семей в течение не менее двух лет.

Для получения денежной помощи необходимо подать заявление, бизнес-план и справку о несудимости. Также следует представить информацию из Государственного реестра прав на недвижимость и выписки из Государственного реестра обременений движимого имущества для подтверждения наличия или отсутствия обременений имущества.

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