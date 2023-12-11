Про це повідомила дружина Віктора Павліка і блогерка Катерина Реп’яхова. За її словами, операція Павліку необхідна на серці.

Сам співак раніше повідомив, що його життя під загрозою:

"Ходжу під ризиком раптової смерті. Набуте за життя. Так сказав лікар. Операція неминуча", - цитувала Реп’яхова повідомлення, яке отрмиала від чоловіка після медичного обстеження.

З’ясувалося, що у Віктора Павліка вада серця. І наразі з віком один із клапанів вийшов з ладу, тож треба ставити штучний.

Було вирішено робити операцію восени, але Віктор Павлік відмовився. Реп’яхова розповіла, чому її чоловік прийняв таке рішення.

«Його нічого не бентежить по здоров’ю. І ніколи не бентежило. Те, що в нього знайшли в серці – випадковість. Він взагалі з іншим запитом йшов», - повідомила Реп’яхова.

Також дружина Віктора Павліка розповіла, що мати співака теж має хворе серце, але, не дивлячись на це, їй вже за 80-т.

«Він вважає, що і він так само проживе, як його мама», - повідомила дружина Віктора Павліка.

Нагадаємо, раніше Віктор Павлік відвідав могилу свого сина, який помер у дуже молодому віці від онологічного захворювання.

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Крім того повідомлялось, що Віктор Павлік похвалився онуком, який виявився старшим за його сина.

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