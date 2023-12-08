Український співак Віктор Павлік днями побував на могилі свого сина Павла Павліка, життя якого обірвалося в дуже молодому віці.

Віктор Павлік опублікував на своїй сторнці в Інстаграм фото могили свого сина, вкритої снігом і прикрашеної вінком з новорічними іграшками.

Син Віктора Павліка від ексдружини Лариси Созаєвої Павло Павлік помер 7 серпня 2020 року. Життя 21-річного хлопця забрала страшна хвороба - рак хребта.

Онкологічну хворобу в сина артиста діагностували в 2018-му році. Юнак переніс тривалий курс хіміотерапії і променевої терапії, але хвороба не відступила.

Наприкінці червня 2020-го Павло Павлік відмовився від терапії, яка йому не допомогала – хвороба прогресувала.

«Я хочу, щоб ви всі були щасливі і гідно прожили життя, здійснивши всі свої мрії … Будьте щасливі, цінуйте особливі моменти в житті, адже вони так швидко проходять, і пам’ятайте: багатство не в грошах і майні, воно в людях, що оточують вас, в емоціях, які вони викликають, і в спогадах, які вони залишають», – написав син Віктора Павліка, звертаючись до друзів незадовго до своєї смерті.

Віктор Павлік на своїй сторінці в Інстаграм у серпні писав, що з моменту смерті його сина пройшло три роки:

«07.05.99 - 07.08.20

Сьогодні 3 роки, як ти в кращих світах, сину … Мій Янгол».

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