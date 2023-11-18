Зірка «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова і молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп’яхова зважилися на зміни у зовнішності.

Відома хореографиня і зірка «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова вирішила підстригти і пофарбувати волосся, пише Politeka.net.

«Нарешті приїхала до своєї бджілки наводити красу. Останній раз була влітку. Чекайте на неймовірний результат», - розповідала Ілона Гвоздьова своїм підписникам на сторінці в Інстаграм.

Через деякий час Ілона Гвоздьова, як і обіцяла, похизувалася змінами – зірці «Танці з зірками» підризали волосся, зробивши модну зачіску, і оновили колір.

Результатом Ілона Гвоздьова залишилася дуже задоволена.

Про свій результат після походу до салону краси розповіла і четверта дружина українського співка Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова.

«Нарешті, цей день настав! Прийшла фарбуватися», - повідомляла Реп’яхова своїм підписникам, відкриваючи двері салону краси.

За словами Катерини Реп’яхової, в останній раз вона фарбувала волосся ще в лютому.

«Фарбую волосся в техніці еіртач, вже багато років. Довго. Але часто можна не фарбуватись», - розповіла Реп’яхова.

Результатом залишилась задоволена не тільки Реп’яхова, а й її підписники.

«Катюша, ти шикарна!»,

«Дуже круто, колір вау!»,

«Як тобі личить цей колір»,

«Гарно так», - засипали Катерину Реп’яхову компліментами.

Волосся Катерини Реп'яхової до та після фарбування.

Нагадаємо, що нещодавно новою зачіскою також хизувалася українська прима-балерина Катерина Кухар.

Кухар зазначала, що коли в житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. Це підігріло чутки про те, що в родині Катерини Кухар і Олександра Стоянова не все добре.

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