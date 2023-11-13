Синочку українського співака Віктора Павліка і його молодої дружини Катерини Реп’яхової вже майже два з половиної роки.

Хлопчику, якого Віктор Павлік і Катя Реп’яхова назвали Михасиком, 2,4 роки, пише Politeka.net.

Дитина поки що не розмовляє.

«Та не розуміє звернену мову в тій мірі, якій розуміють його однолітки», - розповідала Реп’яхова.

Віктор Павлік, Реп’яхова і Міхасік пройшли великий шлях діагностики, щоб встановити діагноз.

Діагноз, який встановили лікарі звучить так - специфічний розлад мовної артикуляції. Це порушення мовлення у період розвитку дитини, за якого рівень оволодіння вимовою звуків у неї нижчий, ніж очікується.

Тепер з Міхасіком займаються за спеціальною програмою, без допомоги ліків.

«Ми вже маємо великі успіхи. Михась повторює звуки, каже деякі слова і набагато краще розуміє звернену мову. Син є сенсом мого життя», - розповідала Катя Реп’яхова.

Також Катя Реп’яхова розповіла про метод нейрокорекції, за яким займаються з її сином.

«Це комплекс вправ, які спрямовані на відновлення порушених функцій мозку та корегування взаємозв’язків нервової системи з урахуванням загальних закономірностей розвитку особистості».

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