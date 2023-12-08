Украинский певец Виктор Павлик на днях побывал на могиле своего сына Павла Павлика, жизнь которого оборвалась в очень молодом возрасте.

Виктор Павлик опубликовал на своей странице в Инстаграм фото могилы своего сына, покрытой снегом и украшенной венком с новогодними игрушками.

Сын Виктора Павлика от экс-жены Ларисы Созаевой Павел Павлик умер 7 августа 2020 года. Жизнь 21-летнего парня унесла страшная болезнь – рак позвоночника.

Онкологическую болезнь у сына артиста диагностировали в 2018 году. Молодой человек перенес длительный курс химиотерапии и лучевой терапии, но болезнь не отступила.

В конце июня 2020-го Павел Павлик отказался от терапии, которая ему не помогала – болезнь прогрессировала.

«Я хочу, чтобы вы все были счастливы и достойно прожили жизнь, осуществив все свои мечты… Будьте счастливы, цените особые моменты в жизни, ведь они так быстро проходят, и помните: богатство не в деньгах и имуществе, оно в людях, окружающих вас, в эмоциях, которые они вызывают, и в воспоминаниях, которые они оставляют», – написал сын Виктора Павлика, обращаясь к друзьям незадолго до своей смерти.

Виктор Павлик на своей странице в Инстаграм в августе писал, что с момента смерти его сына прошло три года:

«07.05.99 - 07.08.20

Сегодня 3 года, как ты в лучших мирах, сын … Мой Ангел».

Последние новости Украины:

Как новая прическа изменила внешность жены Виктора Павлика.

Прошли большой путь - какой диагноз поставили маленькому сыну Виктора Павлика и Репяховой.

Кроме того сообщалось, что Виктор Павлик похвастался внуком, который оказался старше его сына.