Об этом сообщила супруга Виктора Павлика и блоггер Екатерина Репьяхова. По ее словам, операция Павлика необходима на сердце.

Сам певец ранее сообщил, что его жизнь под угрозой:

"Хожу под риском внезапной смерти. Обретенная при жизни. Так сказал врач. Операция неизбежна, - цитировала Репейное сообщение, которое получила от мужчины после медицинского обследования.

Выяснилось, что у Виктора Павлика порок сердца. И сейчас с возрастом один из клапанов вышел из строя, поэтому нужно ставить искусственный.

Было решено производить операцию осенью, но Виктор Павлик отказался. Репьяхова рассказала, почему ее муж принял такое решение.

«Его ничего не смущает по здоровью. И никогда не смущало. То, что у него нашли в сердце – случайность. Он вообще с другим запросом уходил», - сообщила Репьяхова.

Также жена Виктора Павлика рассказала, что у матери певца тоже больное сердце, но, несмотря на это, ей уже за 80-т.

"Он считает, что и он так же проживет, как его мама", - сообщила супруга Виктора Павлика.

Напомним, ранееВиктор Павлик посетил могилу своего сына, умершего в очень молодом возрасте от онологического заболевания.

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Кроме того сообщалось, что Виктор Павлик похвастался внуком, который оказался старше его сына.

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