Швидше за все, цей Новий рік українці відзначать без снігу та морозів. Про це повідомила керівник відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. За її словами, погода на Новий рік 2024 буде схожою на ту, що була в Україні під час святкування 2023 року.

Найімовірніше, у день свята очікується невелика плюсова температура вдень, з можливим зниженням до нуля. Вночі передбачається невеликий мінус та невеликий мокрий сніг, який швидко розтане.

Тим часом народний прогнозист Станіслав Щедрін поділився своїм прогнозом на погоду на наближаючі свята. За його висловлюваннями, зима 2023-2024 років буде відрізнятися від попереднього сезону значною кількістю снігу та переважанням негативних температур.

Зокрема, на перший день нового року в більшості регіонів України очікується температура повітря у межах -8 -10 градусів вночі, тоді як удень очікується від +1 до -3 градусів. Щедрін передбачає снігопад у цей день, проте не в усіх областях.

Метеоролог Ігор Кібальчич же прогнозує, що у грудні 2023 в Україні очікуються сильні морози у більшості областей нашої країни, окрім півдня. Опадів буде не дуже багато, а на Новий рік буде тепло і відлига.

Згідно з його висновками, в другій половині першої декади та протягом другої декади грудня ночі в багатьох областях України відзначатимуться температурою від -13° до -7°, а в північних, північно-східних та північно-західних регіонах місцями морози можуть досягати -20°...-14°.

Ймовірно, стійкий період холодів протримається до середини місяця. Тільки в третій декаді вплив азіатського антициклону може послабитися, і в цей період до нас можуть надходити тепліші та вологі повітряні маси атлантичного походження в контексті відновлення західного перенесення.

Яка буде погода на Новий рік 2024 в Києві

Згідно із синоптичними прогнозами, в Києві з 31 грудня на 1 січня очікується досить м'яка погода. Попередньо передбачається, що температура буде коливатися від -1 до -5°C. Прогнозується хмарна погода і відсутність опадів у цей день.



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