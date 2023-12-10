Новий рій особливе свято для українців і в цей день всі готують подарунки для друзів та рідних.

Новий рік - одне з найважливіших свят у році, тож вже в грудні багато українців розпочинають вибір та придбання подарунків для своїх близьких. Politeka поділиться порадами щодо того, що подарувати на Новий рік, якщо нічого конкретного не приходить на думку.

Набір для творчості: шиття, бісероплетіння, для ліплення, в’язання, вишивання, картина за номерами для малювання тощо.

Побутова техніка: пароочисник, фільтр для води, мультиварка, праска, вентилятор, техніка для краси та здоров’я, тостер, міксер, блендер, електросушка.

Предмети меблювання та декору: скетч-карти для подорожей, бюсти та статуетки, квіти у горщику, декоративні подушки, настінний декор.

Їжа: декоративний кошик з фруктами, льодяники з цукру, цукерковий букет, фігурки з шоколаду, кава, екзотичні чаї, будиночок з імбирного печива, вишукані кондитерські вироби, хороше вино, цукерки.

Спортивний інвентар: тенісні ракетки, шашки, шахи, засоби для полювання або рибалки, килимок для зарядки, сумка для спортивної форми, скейт, м’яч, гантелі, боксерські рукавички, набір для йоги, гаджет для тренувань.

Посуд: заварник, набір кухонного начиння, форми для випічки, набір чашок для кави й чаю, ланчбокси та контейнери для їжі, термос термокружка, прикрашені скляночки, тарілочки та цілі набори посуду, вазочки, набір столових ложок і вилок.

Різноманітні сертифікати та абонементи: сертифікати на одяг, іноземної мови, шиття, на фотосесію, парфуми, оплату курсів підвищення кваліфікації, косметику, білизну, ювелірні прикраси, посуд, абонемент в тренажерний зал, басейн.

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