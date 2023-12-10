Новый рой особый праздник для украинцев, и в этот день все готовят подарки для друзей и родных.

Новый год - один из важнейших праздников в году, так что уже в декабре многие украинцы начинают выбор и приобретение подарков для своих близких. Politeka поделится советами по поводу того, что подарить на Новый год, если ничего конкретного не приходит в голову.

Набор для творчества: шитье, бисероплетение, лепка, вязание, вышивание, картина по номерам для рисования и т.д.

Бытовая техника: пароочиститель, фильтр для воды, мультиварка, утюг, вентилятор, техника для красоты и здоровья, тостер, миксер, блендер, электросушка.

Предметы меблировки и декора: скетч-карты для путешествий, бюсты и статуэтки, цветы в горшке, декоративные подушки, настенный декор.

Еда: декоративная корзина с фруктами, леденцы из сахара, конфетный букет, фигурки из шоколада, кофе, экзотические чаи, домик из имбирного печенья, изысканные кондитерские изделия, хорошее вино, конфеты.

Спортивный инвентарь: теннисные ракетки, шашки, шахматы, охотничьи средства или рыбалки, коврик для зарядки, сумка для спортивной формы, скейт, мяч, гантели, боксерские перчатки, набор для йоги, гаджет для тренировок.

Посуда: заварник, набор кухонной утвари, формы для выпечки, набор чашек для кофе и чая, ланчбоксы и контейнеры для еды, термос термокружка, украшенные стаканчики, тарелочки и целые наборы посуды, вазочки, набор столовых ложек и вилок.

Разнообразные сертификаты и абонементы: сертификаты на одежду, иностранный язык, шитье, на фотосессию, парфюмерию, оплату курсов повышения квалификации, косметику, белье, ювелирные украшения, посуду, абонемент в тренажерный зал, бассейн.

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