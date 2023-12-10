Учні завжди з нетерпінням чекають на зимові канікули, щоб насолодитися відпочинком, насиченою зимовою атмосферою та святковими радощами разом з родиною. Politeka ділиться інформацією про терміни зимових канікул в навчальному році 2023/2024. Цього року Міністерство освіти й науки рекомендує два можливих періоди для відпочинку у школах:
- з 23 грудня до 7 січня або
- з 30 грудня до 14 січня.
У будь-якому випадку тривалість канікул складатиме 16 днів. Остаточне визначення термінів може здійснювати або місцева влада, або навчальний заклад.
Проте в різних областях може бути різний початок і тривалість зимових канікул у навчальному році 2023/2024.
Першокласники у Києві будуть мати додатковий тиждень відпочинку, з 19 по 25 лютого 2024 року.
Також в Києві не виключається можливість продовження зимових канікул у школах у разі відключення електропостачання або погіршення епідеміологічної ситуації з захворюваннями на COVID, ГРВІ та грип.
В Івано-Франківській області запровадили зимові канікули від 27 грудня 2023 року до 26 січня 2024 року, узявши до уваги можливі відключення електроенергії та опалення. Однак осінні та весняні канікули в цьому регіоні були скасовані.
Київська область буде встановлювати індивідуальні терміни тривалості канікул.
У Житомирі зимовий відпочинок розпочнеться 23 грудня і триватиме до 14 січня.
У Харківській та Полтавській областях зимові канікули планується провести з 30 грудня 2023 року по 14 січня 2024 року.