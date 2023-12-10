Міносвіти вже рекомендувало свої дати для зимових канікул, але області можуть самі визначатися з канікулами.

Учні завжди з нетерпінням чекають на зимові канікули, щоб насолодитися відпочинком, насиченою зимовою атмосферою та святковими радощами разом з родиною. Politeka ділиться інформацією про терміни зимових канікул в навчальному році 2023/2024. Цього року Міністерство освіти й науки рекомендує два можливих періоди для відпочинку у школах:

з 23 грудня до 7 січня або

з 30 грудня до 14 січня.

У будь-якому випадку тривалість канікул складатиме 16 днів. Остаточне визначення термінів може здійснювати або місцева влада, або навчальний заклад.

Проте в різних областях може бути різний початок і тривалість зимових канікул у навчальному році 2023/2024.

Першокласники у Києві будуть мати додатковий тиждень відпочинку, з 19 по 25 лютого 2024 року.

Також в Києві не виключається можливість продовження зимових канікул у школах у разі відключення електропостачання або погіршення епідеміологічної ситуації з захворюваннями на COVID, ГРВІ та грип.

В Івано-Франківській області запровадили зимові канікули від 27 грудня 2023 року до 26 січня 2024 року, узявши до уваги можливі відключення електроенергії та опалення. Однак осінні та весняні канікули в цьому регіоні були скасовані.

Київська область буде встановлювати індивідуальні терміни тривалості канікул.

У Житомирі зимовий відпочинок розпочнеться 23 грудня і триватиме до 14 січня.

У Харківській та Полтавській областях зимові канікули планується провести з 30 грудня 2023 року по 14 січня 2024 року.

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