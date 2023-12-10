Минобразования уже рекомендовало свои даты для зимних каникул, но области сами могут определяться с каникулами.

Учащиеся всегда с нетерпением ждут зимних каникул, чтобы насладиться отдыхом, насыщенной зимней атмосферой и праздничными радостями вместе с семьей. Politeka делится информацией о сроках зимних каникул в учебном году 2023/2024. В этом году Министерство образования и науки рекомендует два возможных периода для отдыха в школах:

с 23 декабря по 7 января или

с 30 декабря по 14 января.

В любом случае продолжительность каникул будет составлять 16 дней. Окончательное определение терминов может осуществлять либо местная власть, либо учебное заведение.

Однако в разных областях может быть разное начало и продолжительность зимних каникул в учебном году 2023/2024.

Первоклассники в Киеве будут иметь дополнительную неделю отдыха, с 19 по 25 февраля 2024 года.

Также в Киеве не исключается возможность продления зимних каникул в школах в случае отключения электроснабжения или ухудшения эпидемиологической ситуации с заболеваниями COVID, ОРВИ и гриппом.

В Ивано-Франковской области ввели зимние каникулы с 27 декабря 2023 года по 26 января 2024 года, учитывая возможные отключения электроэнергии и отопления. Однако осенние и весенние каникулы в этом регионе были отменены.

Киевская область будет устанавливать индивидуальные сроки продолжительности каникул.

В Житомире зимний отдых начнется 23 декабря и продлится до 14 января.

В Харьковской и Полтавской областях зимние каникулы планируется провести с 30 декабря 2023 по 14 января 2024 года.

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