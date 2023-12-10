Починаючи з 1 вересня 2023 року, ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, що вплинуло на дати багатьох церковних свят, зокрема, на друге за важливістю Різдво Христове. З цього часу українці відзначатимуть його 25 грудня, тобто на 14 днів раніше, ніж раніше.

З введенням новоюліанського календаря в багатьох українців виникає питання, коли слід розпочинати святковий вечір на Різдво. Згідно з традицією, святковий вечір відзначається на переддень Різдва, тобто 24 грудня. Цей день є одним із найбільш урочистих у православній традиції, і в Україні його відрізняє вишуканість та розмаїття обрядів.

На ночі Різдва Христового кожна українська родина збирається за накритим святковим столом, де стоїть 12 пісних страв (оскільки продовжується Різдвяний піст). Це число має символічне значення, представляючи 12 учнів Ісуса Христа (апостолів) та 12 місяців року. Господині готують ці страви з особливою увагою до деталей, зазвичай це пісний борщ, каші, бобові, риба, мед, сухофрукти і багато іншого. Кутя, святкова каша з родзинками, перетертим маком і медом, займає особливе місце на святковому різдвяному столі.

Підготовка до Святвечора включає не лише духовні практики; в українців завжди було звичаєм піклуватися про свою сім'ю та дім. Тому перед Святим вечором та Різдвом зазвичай виконується біління стін та їх прикрашання. Також Святвечір відрізняється особливою традицією посту: протягом усього дня не звичайно приймати їжу до появи на небі першої зірки, і тільки після цього вся родина сідає за стіл.

Чому ж Різдво святкують три дні? Зазвичай Різдвяний період розпочинається з Святого вечора (24 грудня) і завершується другим днем Різдва (26 грудня). Однак Святки продовжуються і закінчуються лише з Водохрещем (6 січня).

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