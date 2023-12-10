Начиная с 1 сентября 2023 года, ПЦУ и УГКЦ перешли на новой юлианский календарь, что повлияло на даты многих церковных праздников, в частности, на второй по важности Рождество Христово. С этого времени украинцы будут отмечать его 25 декабря, то есть на 14 дней раньше, чем раньше.

С введением нового юлианского календаря у многих украинцев возникает вопрос, когда следует начинать праздничный вечер к Рождеству. Согласно традиции, праздничный вечер отмечается в канун Рождества, то есть 24 декабря. Этот день является одним из самых торжественных в православной традиции и в Украине его отличает изысканность и разнообразие обрядов.

На ночи Рождества Христова каждая украинская семья собирается за накрытым праздничным столом, где стоит 12 постных блюд (поскольку продолжается Рождественский пост). Это число имеет символическое значение, представляя 12 учеников Иисуса Христа (апостолов) и 12 месяцев. Хозяйки готовят эти блюда с особым вниманием к деталям, обычно это постный борщ, каши, бобовые, рыба, мед, сухофрукты и многое другое. Кутья, праздничная каша с изюмом, перетертым маком и медом, занимает особое место на праздничном рождественском столе.

Подготовка к Сочельнику включает не только духовные практики; у украинцев всегда было обычаем заботиться о своей семье и доме. Поэтому перед Святым вечером и Рождеством обычно производится беление стен и их украшение. Также сочельник отличается особой традицией поста: в течение всего дня не обычно принимать пищу до появления на небе первой звезды, и только после этого вся семья садится за стол.

Почему же Рождество празднуют три дня? Обычно Рождественский период начинается со Святого вечера (24 декабря) и завершается вторым днем ​​Рождества (26 декабря). Однако Святки продолжаются и заканчиваются только с Крещением (6 января).

Последние новости Украины: