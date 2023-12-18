Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый 2024 год.

Скорее всего, этот Новый год украинцы отметят без снега и морозов. Об этом сообщила руководитель отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова. По ее словам, погода на Новый год 2024 будет похожа на ту, что была в Украине во время празднования 2023 года.

Скорее всего, в день праздника ожидается небольшая плюсовая температура днем ​​с возможным снижением до нуля. Ночью предполагается небольшой минус и небольшой мокрый снег, который быстро растает.

Тем временем народный прогнозист Станислав Щедрин поделился своим прогнозом на погоду на приближающиеся праздники. По его словам, зима 2023-2024 годов будет отличаться от предыдущего сезона значительным количеством снега и преобладанием негативных температур.

В частности, на первый день нового года в большинстве регионов Украины ожидается температура воздуха в пределах -8 -10 градусов ночью, в то время как днем ​​ожидается от +1 до -3 градусов. В этот день ожидается снегопад, но не во всех областях.

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в декабре 2023 в Украине ожидаются сильные морозы в большинстве областей нашей страны, кроме юга. Осадков будет не очень много, а на Новый год будет тепло и оттепель.

Согласно его выводам, во второй половине первой декады и во второй декаде декабря ночи во многих областях Украины будут отмечаться температурой от -13° до -7°, а в северных, северо-восточных и северо-западных регионах местами морозы могут достигать -20° ...-14°.

Вероятно, стойкий период холодов продержится до середины луны. Только в третьей декаде влияние азиатского антициклона может ослабить, и в этот период к нам могут поступать более теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения в контексте восстановления западного переноса.

Какая будет погода на Новый год 2024 в Киеве

Согласно синоптическим прогнозам, в Киеве с 31 декабря на 1 января ожидается достаточно мягкая погода. Предварительно предполагается, что температура колеблется от -1 до -5°C. В этот день будет идти дождь.



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