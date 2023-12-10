Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська повідомила, в якому стані зараз перебуває її колега, та попросила про допомогу.

На своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська поділилася зверненням від українського актора Валентина Томусяка. Його дружина, 29-річна українська акторка та модель Катерина Тишкевич перебуває в реанімації, і потрібна термінова допомога на її порятунок.

"Друзі, кіноспільнота, потрібна допомога!!🆘🆘🆘Наша колега Катя Тишкевич вже сьому добу знаходиться в реанімації, де лікарі відчайдушно борються за її життя.. що стало причиною сепсису й досі не відомо, але вже й не важливо, бо найголовніше зараз впоратись з його наслідками.. найважче зараз легеням, печінці та серцю", – передала Ольга Сумська.

Ольга Сумська розповіла, що наразі за лікування Каті Тишкевич вже сплатили майже 350 тисяч гривень, але стан молодої акторки залишається вкрай важким, тому її родина буде рада будь-якому донату на її одужання.

Нагадаємо, минулого року Катерина Тишкевич зізналася, що страждає від сильного головного болю. Тоді акторка пройшла низку обстежень, але встановити діагноз не вдалося. Під час повномасштабної війни хвороба Каті прогресувала, зірка навіть не могла встати з ліжка.

Тривалий час Катерина Тишкевич лікувалася в Україні, також їздила за кордон. У результаті лікарі встановили, що причиною хвороби акторки є порушення біохімії мозку, що було спричинене родовою травмою.

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