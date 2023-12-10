Известная актриса, Народная артистка Украины Ольга Сумская сообщила, в каком состоянии сейчас находится ее коллега, и попросила о помощи.

На своей странице в Instagram Ольга Сумская поделилась обращением от украинского актера Валентина Томусяка. Его жена, 29-летняя украинская актриса и модель Екатерина Тышкевич находится в реанимации, и необходима срочная помощь на ее спасение.

"Друзья, киносообщество, нужна помощь!!🆘🆘🆘Наша коллега Катя Тышкевич уже седьмые сутки находится в реанимации, где врачи отчаянно борются за ее жизнь.. что стало причиной сепсиса до сих пор не известно, но уже и не важно, потому что самое главное сейчас справиться с его последствиями.. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", – передала Ольга Сумская.

Ольга Сумская рассказала, что за лечение Кати Тышкевич уже заплатили почти 350 тысяч гривен, но состояние молодой актрисы остается крайне тяжелым, поэтому ее семья будет рада любому донату на ее выздоровление.

Напомним, в прошлом году Екатерина Тышкевич призналась, что страдает от сильной головной боли. Тогда актриса прошла ряд обследований, но установить диагноз не удалось. Во время полномасштабной войны болезнь Кати прогрессировала, звезда даже не могла встать с постели.

Долгое время Екатерина Тышкевич лечилась в Украине, также ездила за границу. В результате врачи установили, что причиной болезни актрисы является нарушение биохимии мозга, вызванное родовой травмой.

Последние новости Украины:

Вкусно и недорого: Ольга Сумская дала волшебный рецепт блюда из пяти ингредиентов.

Минус 10 килограмм – секрет быстрого похудения Ольги Сумской.

Также сообщалось, что Ольга Сумская подсказала, что добавить в пирог, чтобы он получился невероятно вкусным.