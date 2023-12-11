Стало відомо, хто з українців може отримати нову грошову допомогу від громадської організації "Голос Ромні".

Благодійні організації продовжують надавати грошову допомогу українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Громадська організація "Голос Ромні", спільно з міжнародною некомерційною організацією Mercy Corps, реєструє на отримання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам та місцевим мешканцям, що належать до певних категорій уразливості в містах Ужгород, Кривий Ріг, Запоріжжя та Мерефа.

Для отримання грошової допомоги домогосподарства повинні відповідати соціально-економічному критерію та одному чи декільком критеріям уразливості.

Перед тим, як знову реєструватися, особи, які раніше отримували грошову допомогу від міжнародних організацій, повинні почекати певний період:

5 місяців після отримання допомоги, яка надавалася одним платежем на 3 місяці;

2 місяці після отримання допомоги, якщо вона складалася з трьох щомісячних платежів.

Пріоритетом для надання грошової допомоги є групи населення, такі як літні люди віком 60+, особи з інвалідністю, маргіналізовані спільноти (роми, ЛГБТ та інші), а також люди з тяжкими хронічними захворюваннями.

Щодо соціально-економічних критеріїв, в пріоритеті будуть домогосподарства, які були переміщені протягом останніх 30 днів з районів, розташованих за 30 км від районів активних бойових дій або з тимчасово окупованих територій, або проживають в районах активних бойових дій.

Також допомога надаватиметься тим, хто мешкає на звільнених територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією, чи знаходиться в стані переміщення понад 30 днів з районів, розташованих на відстані 30 кілометрів від районів активних бойових дій або з тимчасово окупованих та звільнених територій.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.