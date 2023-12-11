Стало известно, кто из украинцев может получить новую денежную помощь от общественной организации "Голос Ромни".

Благотворительные организации продолжают оказывать денежную помощь украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Общественная организация "Голос Ромни", совместно с международной некоммерческой организацией Mercy Corps, регистрирует на получение денежной помощи внутренне перемещенным лицам и местным жителям , принадлежащих к определенным категориям уязвимости в Ужгороде, Кривом Роге, Запорожье и Мерефе.

Для получения денежной помощи домохозяйства должны соответствовать социально-экономическому критерию и одному или нескольким критериям уязвимости.

Перед тем, как снова зарегистрироваться, лица, ранее получавшие денежную помощь от международных организаций, должны подождать определенный период:

5 месяцев после получения денежной помощи, которая предоставлялась одним платежом на 3 месяца;

2 месяца после получения денежной помощи, если она состояла из трех ежемесячных платежей.

Приоритетом для предоставления денежной помощи являются группы населения, такие как пожилые люди в возрасте 60+, лица с инвалидностью, маргинализированные сообщества (ромы, ЛГБТ и другие), а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Относительно социально-экономических критериев, в приоритете будут домохозяйства, перемещенные в течение последних 30 дней из районов, расположенных в 30 км от районов активных боевых действий или с временно оккупированных территорий, или проживающих в районах активных боевых действий.

Также помощь будет оказываться проживающим на освобожденных территориях, находящихся под временной оккупацией, находится в состоянии перемещения более 30 дней из районов, расположенных в 30 километрах от районов активных боевых действий или с временно оккупированных и освобожденных территорий.

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