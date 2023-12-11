Благотворительные организации продолжают оказывать денежную помощь украинцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Общественная организация "Голос Ромни", совместно с международной некоммерческой организацией Mercy Corps, регистрирует на получение денежной помощи внутренне перемещенным лицам и местным жителям , принадлежащих к определенным категориям уязвимости в Ужгороде, Кривом Роге, Запорожье и Мерефе.
Для получения денежной помощи домохозяйства должны соответствовать социально-экономическому критерию и одному или нескольким критериям уязвимости.
Перед тем, как снова зарегистрироваться, лица, ранее получавшие денежную помощь от международных организаций, должны подождать определенный период:
- 5 месяцев после получения денежной помощи, которая предоставлялась одним платежом на 3 месяца;
- 2 месяца после получения денежной помощи, если она состояла из трех ежемесячных платежей.
Приоритетом для предоставления денежной помощи являются группы населения, такие как пожилые люди в возрасте 60+, лица с инвалидностью, маргинализированные сообщества (ромы, ЛГБТ и другие), а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Относительно социально-экономических критериев, в приоритете будут домохозяйства, перемещенные в течение последних 30 дней из районов, расположенных в 30 км от районов активных боевых действий или с временно оккупированных территорий, или проживающих в районах активных боевых действий.
Также помощь будет оказываться проживающим на освобожденных территориях, находящихся под временной оккупацией, находится в состоянии перемещения более 30 дней из районов, расположенных в 30 километрах от районов активных боевых действий или с временно оккупированных и освобожденных территорий.
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