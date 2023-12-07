Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" розповів про стихійне лихо, яке сталося на півночі України.

Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" розповів про свою подорож на північ України. Про це зірка поділився у своєму Інстаграмі, де публікує все цікаве.

"2023 виявився рекордно теплим. Клімат змінюється. Звісно, ​​під час повномасштабної війни ми про це не думаємо. До того ж в Україні 2023 року можна було спостерігати дуже незвичайні природні явища. У “Світі навиворіт. Україна” ми їх покажемо.

Навесні сталася наймасштабніша повінь. Ми з операторами одразу вирушили до епіцентру подій. Завітали до села Чернігівщини на кордоні з Білоруссю, побували у Хрещатику (не на вулиці у столиці, а у селі Черкаської області). Ви побачите, як жили та рятувалися люди, села яких затопило, а вулиці перетворилися на річки”, - написав Комаров.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Дякую Вам за Вашу нелегку роботу та разом із Перемогою",

"Я прочитала Тулузькі. здивувалася, бо мешкаю в Тулузі. А то просто схожі назви,

"Зміна клімату буває кожні тисячоліття, а ось зниження тварин та природи щодня",

"Дякую дякую за те, що робите і ще (вірю) зробите. Але, знову ж таки, Дмитро Комаров, додайте англ. субтитри, будь ласка. Нехай цей контент бачать усюди".

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