В этот раз на своей странице в Instagram Дмитрий Комаров объявил, что проект "Мир наизнанку" возвращается, и новый сезон посвящен не экзотическим странам, а Украине.

"Наш стиль неизменен – мы показываем «изнанку», неочевидные темы, то, что часто скрыто от глаз, погружаемся в эпицентр событий и показываем жизнь изнутри. Например, после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС, мы в тот же день отправились на Херсонщину. Наша съемочная группа не просто снимала, а была маленькой частицей одной из спасательных команд волонтеров – на лодке перевозили людей и животных, доставляли продукты", — пишет Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров признается, что тогда его очень поразили люди.

"Не забуду женщину, которая собиралась выехать из зоны подтопления, но ее собака убежала. У женщины был выбор: уехать без собаки, спасая себя и новую машину, или остаться искать собаку. Собака нашлась. Машина за 20 тыс. долларов утонула. Женщина счастлива. Очень много историй именно о любви и человечности – даже в самых тяжелых ситуациях", — подчеркнул Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров добавил, что в новом "Мир наизнанку" покажет и настоящий поиск сокровищ: вместе с археологами ведущий искал древние артефакты, оказавшиеся на поверхности после подрыва оккупантами ГЭС.

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