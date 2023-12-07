Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" рассказал о стихийном бедствии, которое произошло на севере Украины.

Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" рассказал о своей поездке на север Украины. Об этом звезда поделился в своем Инстаграм, где публикует все интересное.

"2023 год оказался рекордно теплым. Климат меняется. Конечно, во время полномасштабной войны мы об этом не думаем. Притом в Украине в 2023 году можно было наблюдать очень необычные природные явления. В “Мире наизнанку. Украина” мы их покажем.

Весной произошло самое масштабное наводнение. Мы с операторами сразу отправились в эпицентр событий. Посетили села Черниговщины на границе с Беларусью, побывали в Крещатике (не на улице в столице, а в селе Черкасской области). Вы увидите, как жили и спасались люди, села которых затопило, а улицы превратились в реки", - написал Комаров.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Благодарю Вас за Вашу нелегкую работу и вместе с Победой",

"Я прочитала Тулузские. удивилась, потому что живу в Тулузе. А то просто похожие названия",

"Изменение климата бывает каждые тысячелетия, а вот снижение животных и природы каждый день",

"Спасибо спасибо за то что делаете и еще (верю) сделаете. Но, опять же, Дмитрий Комаров, добавляйте англ. субтитры, пожалуйста. Пусть этот контент видят повсюду".

Последние новости Украины:

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" оказался в эпицентре страшной катастрофы:

Также Politeka писала, что что будет с "Мир наизнанку" и останется ли Дмитрий Комаров

А еще Politeka сообщала, что трагедия с героем программы Дмитрия Комарова из "Мир наизнанку"