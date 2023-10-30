Дмитрий Комаров в своем Telegram-канале предложил украинцам посмотреть кадры, которые он с командой нанимал еще до полномасштабного вторжения рф в Украину.
Комаров показал секреты изготовления одного из самых дорогих продуктов – черной икры под Киевом, а также удивил необычным полетом на уникальном вертолете украинского производства.
"Во время съемок третьего сезона "Путешествуй по Украине" - еще до начала полномасштабного вторжения - мне представился случай испытать на себе самый удивительный способ путешествовать. Уникальный вертолет украинского производства позволяет за 3 часа небом добраться из Киева в Одессу", - рассказал Дмитрий Комаров.
Дмитрий Комаров пишет, что сюжет об этом чуде авиации вошел в третий выпуск третьего сезона проекта "Путешествуй по Украине".
"Также в программе вы узнаете секреты изготовления одного из самых дорогих продуктов – черной икры", - добавил ведущий.
Накануне Дмитрий Кшмаров представил пятый, завершающий фильм из цикла "Год. Харьковщина", посвященный годовщине Слобожанского контрнаступления.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал ведущему, что наиболее драматичные и волнующие моменты были, когда защитники видели перед собой Кременную, Сватово, но уже не могли продвинуться вперед, хотя противника там было минимум.
"Потому что просто банально не было резервов. И техника выходила из строя. К сожалению, мы несли потери и среди наших военнослужащих. Ну и начались дожди. Это главная проблема, которая остановила нас", — пояснил Сырский.
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