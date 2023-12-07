Магнітні бурі в грудні вже почали атакувати, але попереду ще кілька «ударів», які можуть позначитись на самопочутті.

Перша сильна магнітна буря у грудні накрила Землю третього грудня, але розслаблятися зарано – попереду ще небезпечні дати, пише Politeka.net.

Так, наступна магнітна буря в грудні очікується 12-13 грудня. Її потужність прогнозуєтсья на рівні 4 балів.

В кінці грудня прогнозується ще одна магнітна буря – триденна. Дати цієї магнітної бурі вже теж відомі – 21-23 грудня.

Магнітні бурі можуть позначитись на самопочутті. Так, у дні магнітних бурь люди скаржаться на різке погіршення настрою, апатію і слабкість, сонливість або навпаки безсоння, головний біль, прискорене серцебиття, стрибки тиску.

Магнітні бурі у грудні

Більш того, близько 70% інфарктів, гіпертонічних криз та інсультів відбуваютьсяя саме під час магнітних бур.

Найзначніші відхилення в фізіологічному стані настають через 24-48 годин після магнітної бурі.

Лікарі радять мати в домашніх аптечках на випадок магнітних бур ліки від високого тиску, седативні засоби, ліки від головного болю, протиалергійні препарати, а також комплексні вітамінні препарати з вітаміном С.

Також у дні магнітних бур можуть загострюватись хронічні хвороби. Це теж треба взяти до уваги.

Крім того, у дні магнітніх бур слід не переїдати і надати перевагу кашам, особливо вівсяній, приготовленими на воді чи нежирному молоці. Виключити з меню необіхно гостре, жирне, солоне.

Під час магнітних бур намагайтеся не конфліктувати і не нервувати, дотримуватись режиму сна і відпочинку. Влаштовувайте ввечері легкі прогулянки – це допоможе хоч на якийсь час забути про проблеми та розслабитися.

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