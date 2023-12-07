Перша сильна магнітна буря у грудні накрила Землю третього грудня, але розслаблятися зарано – попереду ще небезпечні дати, пише Politeka.net.
Так, наступна магнітна буря в грудні очікується 12-13 грудня. Її потужність прогнозуєтсья на рівні 4 балів.
В кінці грудня прогнозується ще одна магнітна буря – триденна. Дати цієї магнітної бурі вже теж відомі – 21-23 грудня.
Магнітні бурі можуть позначитись на самопочутті. Так, у дні магнітних бурь люди скаржаться на різке погіршення настрою, апатію і слабкість, сонливість або навпаки безсоння, головний біль, прискорене серцебиття, стрибки тиску.
Магнітні бурі у грудні
Більш того, близько 70% інфарктів, гіпертонічних криз та інсультів відбуваютьсяя саме під час магнітних бур.
Найзначніші відхилення в фізіологічному стані настають через 24-48 годин після магнітної бурі.
Лікарі радять мати в домашніх аптечках на випадок магнітних бур ліки від високого тиску, седативні засоби, ліки від головного болю, протиалергійні препарати, а також комплексні вітамінні препарати з вітаміном С.
Також у дні магнітних бур можуть загострюватись хронічні хвороби. Це теж треба взяти до уваги.
Крім того, у дні магнітніх бур слід не переїдати і надати перевагу кашам, особливо вівсяній, приготовленими на воді чи нежирному молоці. Виключити з меню необіхно гостре, жирне, солоне.
Під час магнітних бур намагайтеся не конфліктувати і не нервувати, дотримуватись режиму сна і відпочинку. Влаштовувайте ввечері легкі прогулянки – це допоможе хоч на якийсь час забути про проблеми та розслабитися.
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