Магнитные бури в декабре уже начали атаковать, но впереди еще несколько ударов, которые могут сказаться на самочувствии.

Первая сильная магнитная буря в декабре накрыла Землю третьего декабря, но расслабляться рано – впереди еще опасные даты, пишет Politeka.net.

Так, следующая магнитная буря в декабре ожидается 12-13 декабря. Ее мощность прогнозируется на уровне 4 баллов.

В конце декабря прогнозируется еще одна магнитная буря – трехдневная. Даты этой магнитной бури тоже известны – 21-23 декабря.

Магнитные бури могут сказаться на самочувствии. Так, в дни магнитных бурь люди жалуются на резкое ухудшение настроения, апатию и слабость, сонливость или наоборот бессонницу, головную боль, учащенное сердцебиение, скачки давления.

Магнитные бури в декабре

Более того, около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно во время магнитных бурь.

Более значимые отличия в физиологическом состоянии наступают через 24-48 часов после магнитной бури.

Врачи советуют иметь в домашних аптечках на случай магнитных бурь лекарства от высокого давления, седативные средства, лекарства от головной боли, противоаллергические препараты, а также комплексные витаминные препараты с витамином С.

Также в дни магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания. Это тоже нужно принять во внимание.

Кроме того, в дни магнитных бурь следует не переедать и предпочесть каши, особенно овсяные, приготовленные на воде или нежирном молоке. Исключить из меню необходимо острое, жирное, соленое.

Во время магнитных бурь старайтесь не конфликтовать и не нервничать, соблюдать режим сна и отдыха. Устраивайте вечером легкие прогулки – это поможет хоть на время забыть о проблемах и расслабиться.

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