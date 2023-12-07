В Україні було оголошено новий прийом заявок на грошову допомогу в розмірі 3600 гривень на місяць.

Міжнародні благодійні організації продовжують надавати грошову допомогу населенню, яке постраждало від наслідків воєнних подій в Україні. Карітас-Спес Україна та Карітас-Спес Харків оголосили про реєстрацію для отримання нової грошової допомоги.

Проект "Гуманітарна допомога та стійкість для постраждалого від війни населення України", який здійснюється за підтримки Карітас Австрія, Австрійського агентства з розвитку та Сусіда у біді, розпочинає відбір для надання грошової допомоги у розмірі 3600 гривень на місяць протягом трьох місяців.

Критерії відбору для отримання грошової допомоги включають в себе:

Внутрішньо переміщені особи, які покинули райони активних бойових дій протягом останніх 30 днів з дати реєстрації на допомогу. Непереміщені домогосподарства, які проживають на відстані 30 км або менше від лінії фронту. Непереміщені домогосподарства, які постраждали від раптового обстрілу, що підтверджується документом до 60 днів.

Для реєстрації та отримання грошової допомоги існує онлайн-форма, яку можна заповнити за відповідним посиланням. Після перевірки анкети на відповідність критеріям представники організації зв'яжуться для подальшої реєстрації на грошову допомогу.

Організатори також повідомили, що форма реєстрації на грошову допомогу буде періодично закриватися для обробки заявок, а потім знову відкриватися. Тому рекомендується періодично перевіряти доступність форми.

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