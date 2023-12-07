В Украине был объявлен новый прием заявок на денежную помощь в размере 3600 гривен в месяц.

Международные благотворительные организации продолжают оказывать денежную помощь населению, пострадавшему от последствий военных событий в Украине. Каритас-Спес Украина и Каритас-Спес Харьков объявили о регистрации для получения новой денежной помощи.

Проект "Гуманитарная помощь и устойчивость для пострадавшего от войны населения Украины", который осуществляется при поддержке Каритас Австрия, Австрийского агентства по развитию и Соседа в беде, начинает отбор для предоставления денежной помощи в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев.

Критерии отбора для получения денежной помощи включают в себя:

Внутри перемещенные лица, покинувшие районы активных боевых действий за последние 30 дней с даты регистрации в помощь. Неперемещенные домохозяйства, проживающие на расстоянии 30 км или менее линии фронта. Неперемещенные домохозяйства, пострадавшие от внезапных обстрелов, что подтверждается документом до 60 дней.

Для регистрации и получения денежной помощи существует онлайн-форма, которую можно заполнить по соответствующей ссылке. После проверки анкеты на соответствие критериям представители организации свяжутся для последующей регистрации на денежную помощь.

Организаторы также сообщили, что форма регистрации на денежную помощь будет периодически закрываться для обработки заявок, а затем снова открываться. Поэтому рекомендуется периодически проверять доступность формы.

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