«Нафтогаз» попередив українців, що часу залишилось мало – що потрібно терміново зробити.

«Нафтогаз» нагадав українцям про останній день передачі показань лічильників.

«Встигніть передати показання навіть, якщо ви не проживаєте у помешканні та не користувалися газом!», - закликає «Нафтогаз України» на своїй сторінці в Facebook.

Також «Нафтогаз» наголосив, що якщо цього не зробити оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання».

«Щоб уникнути зайвих нарахувань, передавайте щомісяця фактичні показання лічильника (навіть якщо вони незмінні)», - підкреслив «Нафтогаз».

Передати показання лічильників можна через особистий кабінет, спрощену процедуру на сайті «Нафтогаз», або ж через SMS. Також дані можно передати через Вайбер, Телеграм або зателефонувавши до контакт-центру.

Додамо, що клієнтами «Нафтогаз» стали ще 200 тисяч приватних господарств і три тисячі юридичних осіб. Це відбулося після переходу АТ «Тернопільгаз» до Групи Нафтогаз.

Мешканцям Тернопільщини повідомили, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг залишаються незмінними.

Крім того, у «Нафтогаз» спростували інформацію про так званий «соціальний тариф» для окремих категорій населення.

«Жодних інших цін на газ для всіх категорій населення, ніж ті, що зазначені на офіційних ресурсах компаній Групи Нафтогаз, не існує», - запевнили в «Нафтогаз».

В «Нафтогазі» підкреслили, що інформація про так званий «соціальний тариф» для населення, за яким нібито для сімей військовослужбовців, пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених родин встановлено тариф 4 грн за куб. м. газу, не відповідає дійсності.

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