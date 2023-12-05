«Нафтогаз» предупредил украинцев, что времени осталось мало – что нужно срочно сделать.

«Нафтогаз» напомнил украинцам о последнем дне передачи показаний счетчиков.

«Успейте передать показания даже, если вы не проживаете в доме и не пользовались газом!», - призывает «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

Также "Нафтогаз" подчеркнул, что если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут начислить объем потребленного газа на основе "планового ежемесячного объема потребления".

«Во избежание лишних начислений передавайте ежемесячно фактические показания счетчика (даже если они неизменны)», - подчеркнул «Нафтогаз».

Передать показания счетчиков можно через личный кабинет, упрощенную процедуру на сайте «Нафтогаз» или через SMS. Также данные можно передать через Вайбер, Телеграмм или позвонив в контакт-центр.

Добавим, что клиентами «Нафтогаза» стали еще 200 тысяч частных хозяйств и три тысячи юридических лиц. Это произошло после перехода АО «Тернопольгаз» в Группу Нафтогаз.

Жителям Тернопольской области сообщили, что личные счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг остаются неизменными.

Кроме того, в «Нафтогазе» опровергли информацию о так называемом «социальном тарифе» для отдельных категорий населения.

«Никаких других цен на газ для всех категорий населения, чем указанные на официальных ресурсах компаний Группы Нафтогаз, не существует», - заверили в «Нафтогазе».

В "Нафтогазе" подчеркнули, что информация о так называемом "социальном тарифе" для населения, по которому якобы для семей военнослужащих, пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей установлен тариф 4 грн за куб. м. газа, не соответствует действительности.

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