Нову грошову допомогу будуть виплачувати протягом трьох місяців, оголошено хто має на неї право.

Ще один вид грошової допомоги з’явився в Україні, пише Politeka.net.

Грошову допомогу зможуть отримати мешканці шести областей України.

«Оголошуємо початок запису для подальшої реєстрації на отримання фінансової допомоги за програмою "RAPID", - йдеться на сторінці благодійної організації Caritas SPES.

Зазначається, що грошова допомога буде надана в рамках реалізації проєкту Гуманітарна допомога та стійкість для постраждалого від війни населення України.

Йдеться про суму у розмірі майже чотири тисячі гривень.

«У розмірі 3600 грн. в місяць на одну людину протягом трьох місяців», - уточнили в Caritas.

Отже, хто може претендувати на цю нову грошову допомогу:

Непереміщене домогосподарство, яке проживає на відстані 30 км або менше від лінії фронту;

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були переміщені протягом останніх 30 днів (від дати реєстрації на допомогу) із районів активних бойових дій;

Непереміщене домогосподарство, яке постраждало від раптових обстрілів (підтверджуючий документ до 60 днів).

Реєстрація на грошову допомогу діє для домогосподарств, які зареєстровані у районах активних бойових дій Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської областей.

Також у Caritas уточнили: «Форму можна заповнити один раз з одного акаунту».

Крім того, у благодійній організації підкреслили, що мешканці Харкова не можуть претендувати на цю грошову допомогу:

«Місто Харків не входить до прифронтових громад до 30-40 км від лінії бойових дій відповідно до мапи робочої групи з Cash».

Після заповнення необхідної форми повинен з’явитися напис: «Анкету відправлено».

У Caritas також уточнили, що це не остання можливість записатися на отримання грошової допомоги:

«Наразі форма закрита. Форма буде закриватися в залежності від набраних запитів. Наразі ми оброблюємо ці запити, через деякий час відкриємо запис знову. Очікуйте!».

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