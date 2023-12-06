Новая денежная помощь будет выплачиваться в течение трех месяцев, объявлено, ​​кто имеет на нее право.

Еще один вид денежной помощи появился в Украине, пишет Politeka.net.

Денежную помощь могут получить жители шести областей Украины.

«Объявляем начало записи для последующей регистрации на получение финансовой помощи по программе "RAPID", - говорится на странице благотворительной организации Caritas SPES.

Уточняется, что денежная помощь будет предоставлена ​​в рамках реализации проекта Гуманитарная помощь и устойчивость для пострадавшего от войны населения Украины.

Речь идет о сумме в почти четыре тысячи гривен.

«В размере 3600 грн. в месяц на одного человека в течение трех месяцев», – уточнили в Caritas.

Итак, кто может претендовать на эту денежную помощь:

Неперемещенное домохозяйство, проживающее на расстоянии 30 км или менее линии фронта;

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), которые были перемещены в течение последних 30 дней (с даты регистрации на помощь) из районов активных боевых действий;

Неперемещенное домохозяйство, пострадавшее от внезапных обстрелов (подтверждающий документ до 60 дней).

Регистрация на денежную помощь действует для домохозяйств, зарегистрированных в районах активных боевых действий Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской областей.

Также в Caritas уточнили: "Форму можно заполнить один раз с одного аккаунта".

Кроме того, в благотворительной организации подчеркнули, что жители Харькова не могут претендовать на эту денежную помощь:

«Город Харьков не входит в прифронтовые общины до 30-40 км от линии боевых действий в соответствии с картой рабочей группы по Cash».

После заполнения необходимой формы должна появиться надпись: «Анкета отправлена».

В Caritas также уточнили, что это не последняя возможность записаться на получение денежной помощи:

«Сейчас форма закрыта. Форма будет закрываться в зависимости от набранных запросов. Мы обрабатываем эти запросы, через некоторое время откроем запись снова. Ожидайте!».

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