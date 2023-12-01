Головною метою грошової допомоги є поліпшення умов проживання домогосподарств, які постраждали внаслідок російської агресії, у деяких регіонах країни.

Деякі громадяни України отримають можливість зареєструватися для отримання нової грошової допомоги в рамках проекту "Надання невідкладної допомоги для підготовки до зими потерпілим від конфлікту громад та підтримки громад на звільнених територіях". Зазначено, що отримати грошову допомогу стане можливим після виконання певних умов.

Ініціатива реалізована завдяки чеській гуманітарній організації "Людина у біді" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України.

Головною метою грошової допомоги є поліпшення умов проживання домогосподарств, які постраждали внаслідок російської агресії, у деяких регіонах країни.

Грошова допомога буде призначатися для витрат на оренду житла та комунальні послуги протягом 6 місяців. Додаткові виплати у розмірі 5 000 грн отримають домогосподарства, які планують переїхати у нове житло, і можуть використовуватися на витрати, пов'язані з пошуком житла або переїздом.

Програма грошовоъ допомоги на оренду житла стосується переселенців з Львівської, Івано-Франківської, Вінницької та Житомирської областей. Для участі в проекті можуть подавати заявки домогосподарства від 3 осіб, які постраждали від російської агресії та мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Пріоритет ждя грошової допомоги надаватиметься певним категоріям населення, таким як сім'ї з трьома і більше дітьми, одинокі батьки, вагітні жінки, годуючі грудьми матері, діти без супроводу, особи з інвалідністю, а також ті, чиє житло постраждало через агресію після 24.02.2022 року.

Очікується, що учасники проекту зможуть подати заявки до 10 грудня 2023 року, а відповіді на них будуть надсилатися протягом 30 днів з моменту завершення терміну реєстрації.

Для отримання додаткової інформації та консультацій можна звертатися за наступними контактними даними: гаряча лінія за номером 0 800 210 174 (доступна з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00, у п'ятницю до 16:00) або електронна пошта за адресою hotline.ukr@peopleinneed.net.

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